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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 16:21
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Hüseyin Çimşir: Bu şehre aidiyet duygusu olmayanlarla beraber olmayacağız

Hüseyin Çimşir: Bu şehre aidiyet duygusu olmayanlarla beraber olmayacağız

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AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin, zor bir müsabaka olacağını ancak kazanmak için ellerinden geleni yaparak yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Hüseyin Çimşir, kulüp tesislerinde antrenman öncesi düzenlendiği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımla 3 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktığını, lig maçlarında istenilen sonuçları alamadıklarını anımsattı.

Kötü gidişata Beşiktaş maçıyla son vermek istediklerini belirten Çimşir, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş bu ülkenin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Artıları ve eksileri var. Biz her puana talip olduğumuzu söyleyebilirim. Zor bir müsabaka olacak bunu açıkça söylemek lazım ama biz oraya teslim olmaya beyaz bayrağı kaldırmak için gitmiyoruz. Kazanmak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olarak gidiyoruz. Ümit ediyorum istediğimizi alıp iyi şekilde buraya gelerek yavaş yavaş kazanma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor.

Takımda bazı problemlerin olduğuna işaret eden Çimşir, şöyle konuştu:

Takım halinde kırılgan bir yapımız var, özellikle gol yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Çok müsabaka olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz. Sezona iyi başlayan oyuncular var ama maalesef başlangıçlarıyla şu andaki durumları arasında farklılıkları gösteren oyuncular var. Bunlar fiziksel ve mental olabilir. Antrenman ve konuşarak çözmeye çalışıyoruz.

Çimşir, sıkıntı yaşamayacak bir takım oluşturmak için gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

Devre arasına kadar bu ekiple alabildiğimiz puanları alıp ikinci yarıya doğru oyuncularla bu ligde fark yaratabilecek ve sıkıntı yaşamayacak bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şehre aidiyet duygusu olmayanlarla birlikte olmayacağız bunu çok net söylüyorum. Kim buraya ait hissediyorsa yolumuza onlarla devam edeceğiz. Şu anda katılımlarını olumlu görüyorum ve yavaş yavaş değiştiklerini görüyorum. Farklı oyun anlayışları ve zorlukları olabilir. Sabrederek doğru planlarla bu süreci kayıpsız şekilde atlatabiliriz.

Takım moral seviyesinin düşük olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:

Transfer bittikten sonra problemler yaşamaya başlamışız. Olumsuz bir süreç var, bizimle de bu devam ediyor. Elimizde sihirli değnek yok. 15 günde her şeyi bir anda değiştirebilecek bir ortam gözükmüyor, bu yavaş yavaş olacak. Organizasyon anlamında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla transfer dönemine kadar sağlıklı şekilde götürme amacındayız. Karşımızda güvensiz ve kırılgan bir takım var. Bunların ne kadarı saha içi ne kadarı dışı bunları yakından takip edip gidermeye çalışıyoruz. Transferlerle ilgili muhakkak çalışmalarımız var ama yönetimle karşılıklı ortak akılla yapılacak şeyler. Takımı iyi kurmak bizim artılarımızdan bir tanesi olacak. Bunu yaptığımızda sonuçların ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.

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