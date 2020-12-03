Hüseyin Çimşir, BB. Erzurumspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.
Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.