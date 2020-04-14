Hulk Cimbom'a yeşil ışık yaktı! Geliyor...

Galatasaray'da gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği… Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de Hulk'un işini aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.
Sports Online Shanghai, Çin Futbol Federasyonu'nun kulüplerle bir araya gelerek belirlediği 'Makul Maaş İndirim' tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak.
MÜMKÜN DEĞİL
Her takımda sadece bir tane 100 milyon yuan (12 milyon euro) kazanan oyuncu olacak. Kulüpler yeni sözleşmeleri 50 milyon yuan (7.5 milyon euro) üzerinde yapamayacak. Aralık ayında anlaşması bitecek olan Hulk'un yeni sözleşmeyi 50 milyon yuan'lık tavan rakam yüzünden kabul etmediği ve ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Brezilyalı yıldızın, "Bu rakamlara Çin'de kalmam mümkün değil. Avrupa'da oynamayı tercih ederim" dediği ifade edildi. 33 yaşındaki golcünün, bonservisini eline almak için kulüple temaslara başladığı bildirildi.
(Sabah)
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.
Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta liglerin durmasının ardından kulübe para girişinin durmasının ardından yönetim önemli bir karar aldı.
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Aslan, Falcao'nun takımdan ayrılması halinde yine ses getirecek bir transfere imza atacak...