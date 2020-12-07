Hulk, ayrılığı resmen açıkladı: Türkiye'ye mi geliyor?

Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.

Şanghay SIPG ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek 34 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübün taraftarları, yönetimi ve oyuncularına teşekkür etti.

Şanghay SIPG'nin 2016 yazında 55,8 milyon avro karşılığında transfer ettiği Hulk, 145 maçta 76 gol kaydetti.

Daha önce Porto ve Zenit kulüplerinde top koşturan Hulk, Brezilya Milli Takımı formasını ise 48 kez giydi.

"TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDIM"

Hulk bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim." demişti.

Shanghai'ya 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli forvet, Çin'de 145 maça çıktı ve 76 kez ağları sarstı.