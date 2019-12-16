Hugo Rodallega: Ekmek yediğim yere saygı duyarım

Mücadeleyi değerlendiren Rodallega, "Maçtan önce takım arkadaşlarıma söylemiştim. Zorlu bir deplasmana gittiğimiz konusunda uyardım. Seyirci nedeniyle çok zor bir maç olacağını söyledim. İlk yarıda iyi oynayamadık, ısınamadık atmosferden ötürü. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bunu beraber başardık. Beraber oynarsak bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk." yorumunu yaptı.

"ATTIĞIM GOLLERE SEVİNEMEM"

Gollerden sonra sevinmemesi üzerine gelen soruya Rodallega, "Sevinemem. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu. Ben Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim. Burada gol atmak nasipmiş." cevabını verdi.

"EKMEK YEDİĞİM YERE SAYGI DUYARIM"

Hugo Rodallega, "Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum. Bunun üstüne koyarak ilerlememiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.