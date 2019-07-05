Holtby'de işlem tamam

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN uzun süredir transfer gündeminde bulunan Lewis Holtby’yle ilgili Almanya’dan gelen haberler olumlu. Alman abendblatt adlı haber sitesi, Beşiktaş’ın 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Hamburg’da forma giyen tecrübeli Alman oyuncu, Bundesliga 2’de 26 karşılaşmada şans buldu, 4 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Daha önce Ada ekibi Tottenham’ın da transfer gündemine giren Alman oyuncunun Beşiktaş’la her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde imza atacağı iddia edildi. Orta sahadaki mücadelesi, enerjisi ve tekniğiyle dikkat çeken Lewis Holtby tercihinde, oyuncunun bonservisinin elinde olmasının da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

KONOPLYANKA YALNIZ!..

İSMİ bir dönem Beşiktaş’la anılan Konoplyanka, Schalke’nin yeni sezon kadrosunda yer almadı! Ülkesi Ukrayna’da bulunan Eugene Konoplyanka’nın kendine kulüp aradığı belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun Schalke ile 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor.

ADRIANO KALABİLİR

ADRİANO’NUN menajeri Fabio Santanna Brezilya basınına konuştu: Beşiktaş ve Avrupa’dan bazı kulüplerin teklifl eri var. Santos dışında, Adriano ile ilgilenen başka kulüpler de var. Brezilya’dan bile var ama isimleri açıklayamam. Teklifl eri inceliyoruz. Bir dönüşü (Brezilya’ya) düşünüyor. Ancak dışarıdan önerileri var. Beşiktaş da sözleşmeyi yenilemesini istiyor. Beklemek zorundayız.

PERES MOSKOVA’YA

BEŞİKTAŞ’LA anılan Bruno Peres’e, Spartak Moskova’nın talip olduğu öne sürüldü. Brezilya basını, bonservisi Roma’da bulunan ve geçen sezon Brezilya’da kiralık oynayan Peres için S.Moskova yönetimiyle, Roma arasında görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.