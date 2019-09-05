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  3. Hollanda'da Radamel Falcao şaşkınlığı

Hollanda'da Radamel Falcao şaşkınlığı

Hollanda'da Radamel Falcao şaşkınlığı

Radamel Falcao'nun Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin taraftar önünde sözleşme imzalaması Hollanda basınının da dikkatini çekti.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği imza töreni, Avrupa'nın birçok yerinde dikkat çekti. Onlardan birisi de Hollanda oldu.

Hollanda'dan Voetbal International, Falcao'nun 25 bin taraftar önünde sözleşme imzalamasına dikkat çekerken ''Falcao, Galatasaray'ın yeni forveti. Bu nasıl bir karşılama töreni! Bir de Falcao'nun Galatasaray forması ile gol attığını düşünün. Taraftarlar, Monaco restorantlarındaki insanlardan biraz farklı tabii.'' sözlerini kullandı.

''FEYENOORD TRANSFER NASIL YAPILIR GÖR''

Feyenoord'a yakın bir internet sitesi ise Falcao'nun transferini ''Feyenoord, transferi bak nasıl düzenliyorlar... Bir daha transfer yapacaksan haberin olsun!'' şeklinde duyurdu.

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