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07 Haziran 2019 Cuma 00:25 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 00:27

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin 32. dakikasında Marcus Rashford'un penaltıdan kaydettiği golle öne geçen İngiltere, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Matthijs De Ligt çıktı ve skora denge getirdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Jesse Lingard'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi.

Hollanda 97. dakikada Kyle Walker'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Son sözü 114. dakikada Quincy Promes söyledi ve Hollanda, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta İngiltere'yi uzatma devreleri sonucunda 3-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

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