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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 17:45
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 17:45

Hollanda futboluna koronavirüs darbesi

Hollanda futboluna koronavirüs darbesi

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Hollanda'da Mart ayının sonuna kadar tüm futbol organizasyonları ertelendi.

Hollanda'da tüm futbol liglerine, koronavirüs tehditi nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildi.

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Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs şoku!

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs şoku!

Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.

Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi
Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.

UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...
UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

UEFA'dan koronavirüs için son dakika hamlesi! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi...

UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.

Derbi seyircisiz mi oynanacak? Nihat Özdemir az önce açıkladı
Derbi seyircisiz mi oynanacak? Nihat Özdemir az önce açıkladı

Derbi seyircisiz mi oynanacak? Nihat Özdemir az önce açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.

'Bizim maçımızı yönetme kardeşim!'
'Bizim maçımızı yönetme kardeşim!'

'Bizim maçımızı yönetme kardeşim!'

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Koronavirüs Merih'e de bulaştı mı? Açıkladı
Koronavirüs Merih'e de bulaştı mı? Açıkladı

Koronavirüs Merih'e de bulaştı mı? Açıkladı

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Beşiktaş'tan derbinin seyircili oynanma kararına ironik cevap
Beşiktaş'tan derbinin seyircili oynanma kararına ironik cevap

Beşiktaş'tan derbinin seyircili oynanma kararına ironik cevap

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisini seyircili oynatma kararına tepki.
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