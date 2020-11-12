  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 00:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Hoffenheim'da salgın büyüyor: Tüm takım karantinada

Hoffenheim'da salgın büyüyor: Tüm takım karantinada

Paylaş

AA

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da 3 kişinin daha koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takım karantinaya alındı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Danimarkalı Robert Skov ve İsrailli Munas Dabbur'un dün ülkelerinin milli takımlarında Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bugün de Sebastian Rudy ve Ishak Belfodil ile teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif olduğunun bildirildiği ifade edildi.

Hafta sonu da oyunculardan Bruun Larsen ile takımda çalışan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığının anımsatıldığı açıklamada, artan vakalardan sonra tüm takımın karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ortaya çıkan vakalardan dolayı dünkü antrenmanın iptal edildiği aktarılarak, milli takımlarda bulunan oyuncularla ve sağlık daireleriyle sürekli iletişim halinde olunduğu bilgisi paylaşıldı.

Hoffenheim'ın sportif direktörü Alexander Rosen, aylardan beri titizlikle hijyen kurallarına uyduklarını belirterek, vakaların çokluğuna anlam veremediğini dile getirdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Müthiş maç nefes kesti!
Müthiş maç nefes kesti!

Müthiş maç nefes kesti!

'Sloven hakemler hep böyle'
'Sloven hakemler hep böyle'

'Sloven hakemler hep böyle'

'İyi bir maçtı, dostça sona erdi'
'İyi bir maçtı, dostça sona erdi'

'İyi bir maçtı, dostça sona erdi'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Cenk Tosun'dan Vodafone Park mesajı
Cenk Tosun'dan Vodafone Park mesajı

Cenk Tosun'dan Vodafone Park mesajı

Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.

Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı
Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı

Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?
Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Cengiz, “Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok” şeklinde konuştu.

'Pamir için Beşiktaş forması giyerim'
'Pamir için Beşiktaş forması giyerim'

'Pamir için Beşiktaş forması giyerim'

SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya geldi. Geceye Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un arasında geçen diyalog damga vurdu.

Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı
Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı

Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı
Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.