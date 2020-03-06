Eski başkan Aziz Yıldırım, döneminin yöneticileriyle toplanıp, yemek yedi, fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Ali Koç'a, “Biz buradayız, meydan boş değil” mesajı verildi. Yemekte Yıldırım “Geri dön” imalarına kayıtsız kaldı. Ancak mevcut durumdan da memnuniyetsizliğini dile getirdi.

AKŞAM ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ



F.BAHÇE’DE Başkan Ali Koç’a yönelik uzun süredir sessiz bir şekilde yürütülen muhalif duruş, ete kemiğe bürünmeye başladı. Koç’un 26 Şubat’taki konuşmasında, “Birileri çıkıp illa ki ‘Hodri meydan, genel kurula gidelim’ diyorsa bakalım gelsinler, başvursunlar! Önlerini kapamayız. Dışarıdakilerden bekliyoruz ama kendini camianın ileri gelenlerinden gören, sportif hizmet olsun idari hizmet etmişler olsun açıkça veya daha da kötü perde arkalarından iş çevirenler, kurgulayan sizlere yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullanmasından rahatsızlık duyan eski yönetim, adeta gövde gösterisi yaptı. Eski yöneticilerden Ozan Balaban’ın restoranında bir araya gelen Başkan Yıldırım’ın da yer aldığı fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı.

ÇARESİZLİK GÖRÜNTÜSÜ VAR

Fotoğraf konusunda her zaman çok hassas olan ve çoğunlukla bu tür resimlerinin sosyal medyada yer almasından rahatsızlık duyan eski başkan Yıldırım’ın, Murat Özaydınlı’nın fotoğrafı paylaşmasına izin vermesi, mevcut başkan ve yönetime “Meydan boş değil, biz buradayız” mesajı olarak yorumlandı. Yine eski yöneticilerden Murat Özaydınlı paylaştığı fotoğrafın altına, “Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız” notunu düştü. Yemekte, Fenerbahçe’nin son günlerdeki kötü gidişinden duyulan rahatsızlık ele alındı. Özellikle sözleşmesi feshedilen Ersun Yanal’la, Trabzonspor deplasmanına çıkılması ve takımın başında idmanlara Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun çıkmasının F.Bahçe’nin büyüklüğüne yakışmayacak çaresizlik görüntüsü verdiği konuşuldu.

GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF ARAYIŞI

Bu fotoğraf Fenerbahçe yönetiminde ve Başkan Ali Koç’u destekleyen sosyal medya gruplarında da rahatsızlık yarattı. Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın verdiği görüntüyü eleştirenler kadar, onun dönemini özlediğini söyleyenler, mevcut yönetimin yaptığı işleri eleştirenler de vardı. Daha önce yönetim dışındayken Fenerbahçe hakkında konuşmaktan kaçınan Aziz Yıldırım’ın da çok sevdiği ve 20 yıl başkanlığını yaptığı kulübün içinde bulunduğu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu belirtildi. Yıldırım, “Geri dön” imalarına karşı çıktı. Ancak muhalefet cephesinin seçim ihtimaline karşı güçlü bir aday için çalışmaları devam edecek.