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'Hocayla sorunu var'

'Hocayla sorunu var'

Dünkü idmanda da takımdan ayrı çalışan Radamel Falcao’yla ilgili Kolombiya basınından çarpıcı bir iddia geldi.

AKŞAM

AŞİL tendonundaki sakatlık sebebiyle uzun süredir takımda idmana çıkamayan Falcao, dün de arkadaşlarından ayrı olarak özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bütün bunlar yaşanırken Kolombiya basını ortaya çarpıcı bir iddia attı. “Antena2” sitesinin haberine göre; Kolombiyalı yıldız forvet ve Fatih Terim arasında sorun bulunuyor. Bu sebeple Falcao’nun sahaya çıkmadığı yazıldı. Ancak Falcao’nun Beşiktaş derbisinde forma giymesi ve iyi oynaması halinde ortada sorun kalmayacağı da belirtildi.

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