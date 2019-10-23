Hocalıkta Demirel karakteri

AKŞAM

TFF’NİN düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum’da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı kurs programında, Beşiktaş’ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve F.Bahçe’nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi. Volkan Demirel, “Kaleci olduğum için herkes kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefi m tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek” dedi.

BİR İDOLÜM YOK

Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaleciyken nasıl bir Volkan Demirel karakteri çıkarttıysam, hocalık tarafında da bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istiyorum. Örnek aldığım bir sürü hoca var. Çalışmalarından detaylar aldığım hocalar da var ama kendi çalışmalarımı yapmak istiyorum, idol olarak bir isim vermeyeyim.