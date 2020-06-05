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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 23:21
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Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başladı

Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başladı

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Salgın nedeniyle mart ayında ara verilen Hırvatistan 1. Futbol Ligi Hajduk Split- İnter Zapresic maçı ile yeniden başladı.

Hırvatistan 1. Futbol Ligi’nin 27. Hafta maçı, seyircisiz olarak Split şehrindeki Poljud Stadı’nda gerçekleştirildi. Maçı takip etmek için stadın önüne gelen taraftar grubu Hajduk Split güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

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