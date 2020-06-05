Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başladı

SPOR GÜNDEMİ

Eşi ırkçı paylaşımda bulundu; kulüpten kovuldu! Eşi ırkçı paylaşımda bulundu; kulüpten kovuldu! Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

Barça'ya Messi'den kötü haber Barça'ya Messi'den kötü haber FC Barcelona'da sakatlığı bulunan Lionel Messi son antrenmana katılmadı.

ABD'li ünlü futbolcudan Trump'a olay sözler: Liderlik vasfı yok' ABD'li ünlü futbolcudan Trump'a olay sözler: Liderlik vasfı yok' Bir dönem İtalyan devi AS Roma'da da forma giyen ABD'li ünlü futbolcu Michael Bradley, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ağır sözler kullanarak eleştirdi

F.Bahçe'de karar verildi! Zanka... F.Bahçe'de karar verildi! Zanka... Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'den sezon başında 5 milyon euro bedelle transfer edip; devre arasında 2 milyon euroya Bundesliga ekibine kiraladığı Danimarkalı stoper Mathias Zanka konusunda kararını verdi.

İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor... İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor... Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Bu da güncel kurla yaklaşık 200 milyon Türk Lirası demek. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle yuvadan uçacak...

TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.