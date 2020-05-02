Hırvat basını, Fatih Terim'in Mario Mandzukic'i istediğini yazdı

Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı. Haberde "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yüksek maaşından dolayı durumu belirsiz. Çıkan transfer iddialarına göre Suudi Arabistan ekipleri, Kolombiyalı golcü kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da böyle bir teklifin gelmesi üzerinde, golcü oyuncuyu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.



Hırvat basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Falcao'nun yerine Katar'da mutlu olmayan Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istiyor. Index sitesinde yer alan haberde, "İmparator, Mandzukic'i Avrupa'ya mı döndürüyor? Yıllardır onu istiyor ve şimdi her zamankinden daha yakın" yorumu yapıldı.

TERİM 4 YIL ÖNCE ‘DÜŞÜNMEDEN MANDZUKIC’İ ALIRIM’ DEMİŞTİ

Haberde Hırvat oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği vurgulanırken, Fatih Terim'in 33 yaşındaki golcü oyuncu için "Hırvatistan ile Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası maçından önce Terim basın toplantısında, 'Hırvat milli takımından bir oyuncu alabileceksem düşünmeden Mandzukic'i seçerim" dediği sözleri hatırlatıldı.

(YeniŞafak)