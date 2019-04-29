Hikmet Karaman'dan Josef Sural için başsağlığı mesajı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Alytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın vefat haberi sonrası katıldığı TRT Spor canlı yayınında şunları söyledi; "Öncellikle hepimiz başımız sağolsun. Alanyaspor, dün maçtan sonra hep beraber kucaklaştığımız bir takımdı. Sabah böyle bir haberi almamız üzücü"

Hikmet Karaman, futbolcuların maçtan sonra kendi imkanlarıyla yolculuk etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi;

"Aslında çok dikkatli olmalıyız. Biz de geçenlerde Sivas'tan dönerken 2 oyuncu kendi imkanlarıyla gitmek istediler, izin vermedim. "Eğer başınıza bir şey gelirse ben sizin ailenize ne derim" dedi. 15 saat önce kucaklaştığımız insanlardan birinin ölüm haberini almak gerçekten çok üzücü. Alanyaspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyorum."