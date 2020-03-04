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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 16:31
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 16:31

Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor'da mesaiye başladı

Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor'da mesaiye başladı

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Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor´un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman takımla ilk idmanına çıktı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın yeni teknik patronu Hikmet Karaman yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. Sakatlıkları nedeniyle geçen hafta Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev alamayan sağ bek İsaam Chebake, merkez orta saha Remi Walter ve sağ kanat oyuncusu Thievy Bifouma takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Takımının başında ilk idmanına çıkan teknik direktör Hikmet Karaman, bir süre antrenman sahasında gazetecilerle sohbet ettikten sonra oyuncularıyla ilgilendi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-siyahlı takım, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise teknik ve taktik çalıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezaları nedeniyle defans oyuncuları Teenage Hadebe ile Arturo Mina, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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