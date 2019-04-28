Hikmet Karaman: Sonunu getiremedik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olduklarını ve ardından da golü bulduklarını belirtti.

Bu karşılaşmaya çok sayıda eksik oyuncuyla çıktıklarını bunun da maçta yapacakları hamleleri kısıtladığını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık golü de bulduk ama golden sonra baskı yedik. Baskı yediğimiz dönemde Aytemiz Alanyaspor risk alıp savunmasını orta sahaya kadar çıkardı. Biz bu durumu değerlendiremedik. Savunmanın arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü bulabilirdik olmadı. Kadromuzda çok eksik vardı. Bu oyuncular olmadığı zaman ilk 11 çıkarmakta ve hamle gücü oluşturmakta zorlandık. İkinci yarı Alanyaspor biraz daha kontrollü oynamaya başladı. Bu da bizim işimize geldi. Top biz de biraz daha fazla kalmaya başladı. Belki bu maçta taraftarımız bizden galibiyet bekledi ama beraberlik son haftada bulunduğumuz durum itibarıyla bence önemli bir sonuç."