Hikmet Karaman: Skoru koruyamamak kırılma noktamız oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası ise Karaman ve Trabzonspor'u tebrik etti.
İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları;
"Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük. Özellikle ilk yediğimiz gol kalecimizin klasına yakışmadı. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0 dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1'i yakaladık, ilk yarıda 2-2'yi de yakalayabilirdik ama ikinci yarı başında nihayetinde 2-2'yi yakaladık, 30-40 saniye sonra 3. golü yedik.
KIRILMA NOKTAMIZDI
Bu bizim kırılma noktamızdı. Oyuna tutunamadık. Orada 5-6 dakikayı geçirebilsek belki oyunu başka bir tarafa getirebilirdik. Fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük, öyle de oldu."