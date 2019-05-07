Hikmet Karaman: Skoru koruyamamak kırılma noktamız oldu

İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları;

"Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük. Özellikle ilk yediğimiz gol kalecimizin klasına yakışmadı. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0 dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1'i yakaladık, ilk yarıda 2-2'yi de yakalayabilirdik ama ikinci yarı başında nihayetinde 2-2'yi yakaladık, 30-40 saniye sonra 3. golü yedik.

KIRILMA NOKTAMIZDI

Bu bizim kırılma noktamızdı. Oyuna tutunamadık. Orada 5-6 dakikayı geçirebilsek belki oyunu başka bir tarafa getirebilirdik. Fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük, öyle de oldu."