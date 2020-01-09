Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'e transfer oldu

Kaiserslautern'in sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen ve sonrasında transferi açıklanan U21 Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu Çiftçi'ye Alman spor basını geniş yer ayırdı.
2022 Haziran sonuna kadar sözleşme imzalayan Hikmet Çiftçi,"Kaiserslautern takımında olmaktan çok mutluyum. Hocam Boris Schommers'i FC Köln Genç takımından tanıyorum. O da benim özellikle takıma alınmamda ısrarcı oldu. İki kulüp anlaşınca transfer gerçekleşti. 2022 Haziran sonuna kadar burada olacağım. Hem yeni takımımda hem de milli takımımızda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğim. Geçmişte olduğu gibi başta hocam sayın Schommers olmak üzere bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim" dedi.
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.