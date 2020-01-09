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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 08:57
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 09:02

Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'e transfer oldu

Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'e transfer oldu

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Bundesliga ekibi Köln'ün altyapısında yetişen ve sezon başında Bundesliga 2 takımı Erzgebirge Aue'de forma giyen Hikmet Çiftçi Kaiserslautern takımına transfer oldu.

Kaiserslautern'in sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen ve sonrasında transferi açıklanan U21 Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu Çiftçi'ye Alman spor basını geniş yer ayırdı.

2022 Haziran sonuna kadar sözleşme imzalayan Hikmet Çiftçi,"Kaiserslautern takımında olmaktan çok mutluyum. Hocam Boris Schommers'i FC Köln Genç takımından tanıyorum. O da benim özellikle takıma alınmamda ısrarcı oldu. İki kulüp anlaşınca transfer gerçekleşti. 2022 Haziran sonuna kadar burada olacağım. Hem yeni takımımda hem de milli takımımızda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğim. Geçmişte olduğu gibi başta hocam sayın Schommers olmak üzere bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim" dedi.

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