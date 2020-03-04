Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague'e tepki

7Days Eurocup Son 16 Turu B Grubu'nda İstanbul'da oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Euroleague yönetiminin aldığı karar ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Euroleague´in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul´da oynanması gereken ancak İtalya´daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart´ta Sırbistan´ın başkenti Belgrad´da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna´nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague´i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."
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