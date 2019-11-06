Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,754
  • 6,3842
  • 275.672
  • 100577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Heung-Min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

Heung-Min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

Heung-Min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, Everton ile Tottenham arasında oynanan Premier Lig 11. hafta mücadelesinde kırmızı kart gören Heung-Min Son'un cezasını iptal etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Son'ın gördüğü kırmızı kart için Tottenham tarafından yapılan itirazın kabul edildiği, hakemin hatalı karar verdiğinin ortaya çıkması üzerine 27 yaşındaki futbolcuya verilen 3 maçlık cezanın da iptal edildiği belirtildi.

Güney Koreli forvet, bu kararın ardından takımının Sheffield United ile hafta sonu yapacağı lig maçında forma giyebilecek.

Everton ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında Heung-Min Son ile ikili mücadeleye giren Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırılmıştı. Hakem Martin Atkinson tarafından önce sarı kart verilen Güney Koreli oyuncu, daha sonra doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Heung-Min Son, talihsiz olayın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntüyle soyunma odasının yolunu tutarken, sonrasında yapılan video incelemelerinde ise Güney Koreli oyuncunun Gomes'e faul yapmadığı anlaşılmıştı.


Ünlü çiftten sürpriz karar! Tek celsede boşandılar
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
6 yıllık evlilikte sürpriz son! Güle oynaya boşandılar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 m

7. Koğuştaki Mucize İlk 20´ye Girdi. İşte Gişe Rakamları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en yükseği olacak... Botan Köprüsü ile 50 yıllık hayal gerçekleşecek

Türk denizlerinde yeni tehlike!