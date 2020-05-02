Hes Kablo Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor için yaptığı Instagram canlı yayınında ismi ara ara Fenerbeahçe'nin gündemine gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın isteği 10 yıllık anlaşma Galatasaray'ın isteği 10 yıllık anlaşma Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan ve 'yaraya merhem' olarak 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı yönetim, koronavirüsün futbola vurduğu darbe nedeniyle tüm ekonomik planların alt üst olması nedeniyle anlaşmanın revize edilmesi konusunu masaya yatırdı. Galatasaray, söz konusu anlaşmanın 10 yıla çıkartılması için girişimlere hazırlanıyor.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.

Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu Galatasaray'ın, Omar Elabdellaoui için yaptığı teklif belli oldu Galatasaray koronavirüs salgını sonrası liglerin durmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.