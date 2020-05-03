Hernan Crespo: Galatasaray'ı unutamam

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını söyledi.

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Crespo, "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" şeklinde konuştu.

Golcü yıldız sözlerini, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali, Liverpool ile oynadığımız. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam" ifadeleriyle tamamladı.

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup olmuştu. (Hürriyet)