Herkes yolcu, Terim hancı! Güneş, Avcı, Kocaman, Cocu ve Yanal...

Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir kez daha Süper Lig’in tüm dengelerini değiştirmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, 21 Aralık 2017’de attığı, “Nerede kalmıştık” tweetiyle Sarı-Kırmızılı takımı başına dördüncü kez geçerken, üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da takımını şampiyonluk yarışına sokmayı başaran Terim’in görev yaptığı süre içerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta tam anlamıyla teknik direktör kıyımı meydana geldi.

Ezeli rakip Fenerbahçe; sırasıyla Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Ersun Yanal’la yolları ayırdı. Beşiktaş ise önce Şenol Güneş’e, ardından Abdullah Avcı’ya veda etti. Terim ise şimdi yeni rakiplerini bekliyor.

(Fanatik)