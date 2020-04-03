  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:00
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:00

Her ihtimali hesaplayın

Her ihtimali hesaplayın

Paylaş

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla toplantı yaptı, liglerin geleceği, sporcu sağlığı, alınması gereken önlemler ve yaşanacak finansal sorunlar hakkında uyarılarda bulundu.

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, dün video konferans sistemiyle, federasyon başkanlarıyla uzun bir toplantı yaptı. Şu tavsiyelerde bulundu: 

1- Tüm liglerde, tüm takımların covid-19 raporu çıkartılsın ve bakanlığa bilgi verilsin. 

2- Sporcu ve kulüplerin süreçle ilgili talepleri ve ihtiyaçları rapor edilsin. 

3- Kulüplerin bu konudaki vizyon ve çalışmaları bildirilsin. 

4- Evde çalışan sporcuların doğru koordinesi sağlansın, gerekirse interaktif destek verelim. 

5- Camialardaki 65 yaş üstü herkes takip edilsin, ihtiyaçları giderilsin. 

6- Yöneticiler, kendilerini ve sporcularını riske atmasın. 

7- Milli takımların ve sporcuların sürece ilişkin talep ve destekleri sağlansın. 

8- Yerel liglerin program ve stratejileri, uluslararası organizasyonlara göre yapılsın. 

9- Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olsun. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. 

10- Finansal Fair-Play serbet bırakılsa da biz içeride disiplini bozmayalım. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim ilham oldu

title

FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor

title

17'lik 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche, Galatasaray yolunda

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

Sol şeride Ramirez
Sol şeride Ramirez

Sol şeride Ramirez

Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor
Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.

Emre Belözoğlu geleceği hakkında konuştu!
Emre Belözoğlu geleceği hakkında konuştu!

Emre Belözoğlu geleceği hakkında konuştu!

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.

17'lik Zidane yolda
17'lik Zidane yolda

17'lik Zidane yolda

Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.

Ferdi Kadıoğlu tuzlu geldi
Ferdi Kadıoğlu tuzlu geldi

Ferdi Kadıoğlu tuzlu geldi

İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.

Sörloth'tan Trabzonspor'a müjdeli haber
Sörloth'tan Trabzonspor'a müjdeli haber

Sörloth'tan Trabzonspor'a müjdeli haber

Bu ifadeler Alexander Sörloth'a ait... Ülkesinde bir televizyon programına konuşan ‘Kuzeyin Kralı', “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.