Her ihtimali hesaplayın

AKŞAM
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, dün video konferans sistemiyle, federasyon başkanlarıyla uzun bir toplantı yaptı. Şu tavsiyelerde bulundu:
1- Tüm liglerde, tüm takımların covid-19 raporu çıkartılsın ve bakanlığa bilgi verilsin.
2- Sporcu ve kulüplerin süreçle ilgili talepleri ve ihtiyaçları rapor edilsin.
3- Kulüplerin bu konudaki vizyon ve çalışmaları bildirilsin.
4- Evde çalışan sporcuların doğru koordinesi sağlansın, gerekirse interaktif destek verelim.
5- Camialardaki 65 yaş üstü herkes takip edilsin, ihtiyaçları giderilsin.
6- Yöneticiler, kendilerini ve sporcularını riske atmasın.
7- Milli takımların ve sporcuların sürece ilişkin talep ve destekleri sağlansın.
8- Yerel liglerin program ve stratejileri, uluslararası organizasyonlara göre yapılsın.
9- Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olsun. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım.
10- Finansal Fair-Play serbet bırakılsa da biz içeride disiplini bozmayalım.
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