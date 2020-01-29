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  • Henüz resmen açıklanmayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın bu sabahki idmanına çıkamayacak
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:33
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:48

Henüz resmen açıklanmayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın bu sabahki idmanına çıkamayacak

Henüz resmen açıklanmayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın bu sabahki idmanına çıkamayacak

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Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor. Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklayamadı.

Abdullah Avcı’nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor.

Oğuzhan’ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi.

Bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Sergen bu yüzden 11:30’daki idmana çıkamayacak.

Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.

(Fanatik)

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