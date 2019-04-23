Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8271
  • 6,5576
  • 238.593
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı

Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru, sezon sonunda Sarı-Kırmızılılardan ayrılıyor. Everton’ın 25 milyon Euro istediği yıldız futbolcunun Galatasaray’da devam etme şansı kalmadı.

x

Kadıköy'de attığı golle 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşan Henry Onyekuru, sarı kart cezası nedeniyle Kayseri maçında oynamadı. Emre Akbaba, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramadı. Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki sol açığı tekrar kiralamak istese de Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı. Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İngiliz ekibi 8 milyon Euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin Euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti
Kibariye bu kez fena patlayacak
Şarkıcı Emrah'ın neşesini kaçıran soru!
Nusret'in yeni mesleği belli oldu!
Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleştirilen 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğinde hayranlar

Fransa’da 2 Türk oyucu “En sevilen sanatçı” ödülü aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diriliş Ertuğrul hayranları yolunu kesti

Osmanlı usulü çarkla tespih yapıyor