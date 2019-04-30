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Henry Onyekuru sınıfta kaldı

Henry Onyekuru sınıfta kaldı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Onyekuru, Konya deplasmanında etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın Konya deplasmanında çok şey beklediği Henry Onyekuru performansıyla taraftarlarını üzdü.

Oyunda kaldığı süre boyunca Diagne'yi topla buluşturamayan ve yanlış şut tercihleriyle sınıfta kalan Onyekuru, Fatih Terim'i de çileden çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü 74 dakika sabrettiği Nijeryalı kanat oyuncusunu oyundan çıkarmak zorunda kaldı.

Sezon başında İngiliz ekibi Everon'dan kiralanan Henry Onyekuru, bu sezon sarı kırmızılı forma altında 39 maça çıkmış ve takımı için 14 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.

(Takvim)

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