Henry Onyekuru sezon sonunda Everton'a dönüyor

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Everton’dan kiralık olarak transfer edilen ve Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkat çeken Henry Onyekuru ülkesinin basınında manşetleri süslüyor. Son olarak derbide attığı golle takımına büyük katkı yaptığı yazılan Onyekuru için haber yapan all Nigeria soccer sitesi oyuncunun lig biter bitmez Everton’a döneceğini belirtirken, iddianın sahibi gazeteci Ibukun Italoye genç yeteneğin çalışma izni problemini çözer çözmez Marco Silva’nın en büyük silahlarından biri olacağını vurguladı.

ÇALIŞMA İZNİ OLSAYDI EVERTON'DA HEM CENK'İN HEM DE WALCOTT'UN ÖNÜNDEYDİ

Haziran ayında yapılacak olan Afrika Kupası turnuvasında Nijerya Milli Takımı’nın hocası Gernot Rohr'un en güvendiği oyuncuların başında geldiği belirtilen Onyekuru’nun Premier Lig’de oynaması için sürekli olarak milli takıma çağrılması gerektiği anlatılırken, Rohr'’un bu durumu yakından takip ettiği ve Onyekuru için elinden gelen çabayı sarfedeceği yazıldı.

Haberde ayrıca Galatasaray’da 37 maçta 12 gol 2 asist yapan 21 yaşındaki Nijeryalı kanat forvetin, önümüzdeki sezon Walcott ve Cenk Tosun’u geride bırakacağı iddia edildi.