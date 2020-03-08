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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 21:45
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  • 08 Mart 2020 Pazar 21:45

Henry Onyekuru: Rakip bile faul yok dedi

Henry Onyekuru: Rakip bile faul yok dedi

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Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.

Penaltıda Fernando'nun kendisine faul yapılmadığını söylediğini belirten Onyekuru, "Yüksek şiddette bir maç oldu, galibiyet için gelmiştik, istediğimizi alamadık. Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan" dedi.

Beşiktaş derbisi için görüşleri sorulan Nijeryalı, "Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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