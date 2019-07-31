Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden olan Henry Onyekuru, Monaco'ya transfer oluyor.
L'Equipe gazetesinin haberine göre geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Nijeryalı futbolcu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti.
ONYEKURU'NUN BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO
Monaco, Onyekuru transferi için Everton'a 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 22 yaşındaki futbolcu, Everton'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Transferin kısa bir süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
(Sporx)
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