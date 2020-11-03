Henry Onyekuru Galatasaray'a ilk kez şart koştu: 1,5 yıllığına gelirim

Sabah

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı. Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor.



FFP SEBEBİYLE YENİDEN KİRALAMA FORMÜLÜ

FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

“BU KEZ 6 AYLIĞINA GELMEM”

Onyekuru da ilk kez Aslan'a şart koştu ve "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU 1,5 YILLIK KİRALIK

23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek.

FFP KISKACI 2022’DE SONA ERİYOR

2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da FFP kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor.