Henry Onyekuru Galatasaray için Fransızları reddetti

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, sarı kırmızılı takımda devam etmek için elinden geleni yapıyor.

Henry Onyekuru yeniden Galatasaray forması giymek için her şeyi yapıyor. Geçen sezon çok kritik goller atan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan genç futbolcu, Everton'ın kendisi için Monaco'nun teklifini kabul etmesine rağmen Fransa'ya gitmeyi reddetti. Fotomaç'ın haberine göre kendisini evlendiği için tebrik etmek üzere arayan teknik direktör Fatih Terim'e, "Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum" diyen yıldız oyuncunun bu davranışı büyük takdir gördü.

TRANSFER KAPANIYOR

İstanbul'a dönmeyi hayal ettiği için evini dahi boşaltmayan Henry Onyekuru'nun bu hamlesi üzerine Terim'in, Everton ile görüşmelerin yeniden başlamasını talep ettiği ifade edildi. İngiltere'de transfer sezonu 8 Ağustos'ta sona eriyor. Everton ne İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izni alabildi ne de başarılı oyuncuyu, farklı bir takıma gitmeye ikna edebildi. Eli güçlenen Galatasaray yönetiminin, kısa bir süre içinde transfere nokta koyacağı belirtiliyor.

Geçen sezon 44 maçta görev yapan, 16 gol atıp, 6 da asist yapan Henry Onyekuru, bu performansıyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı..