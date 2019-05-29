Henry Onyekuru, Galatasaray kararını açıkladı: Kalmak istiyorum

Sezon başı kampı için İsviçre'nin Zürih şehrindeydi Galatasaray...

Hedef 22. şampiyonluktu ve kadronun da güçlendirilmeliydi. Birçok dünya yıldızının adı geçiyordu o sıralar ve bir sabah uyanıldığında sarı-kırmızılıların genç bir Nijeryalıyı sağlık kontrolünden geçirdiğini öğrendik hep beraber...

Akşam antrenmanıydı, Fatih Terim gazetecilerin yanına gelmiş sohbet ediyordu ve birden arkamızdan kapı açıldı, idari menajer Şükrü Hanedar ile genç bir oyuncu idman sahasına girdi.

Terim'i utandırmadı

Tabii bir yandan Onyekuru için olumsuz yorumlar da yapılmaya başlamıştı, "Galatasaray sakat oyuncu aldı" diye. Teknik direktör Fatih Terim bu yorumlara gülüp geçiyordu ve "Biz kendisini uzun süredir izliyoruz, ona güveniyorum" diyordu. Onyekuru, hocasını utandırmadı, toplam 16 gol kaydetti ve şampiyonluğun mimarlarından oldu. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atarak tarihe geçerken ayrıca Başakşehir maçında da şampiyonluğu getiren gole imzasını koydu. İşte şimdi söz Henry Onyekuru'da...

Pes etmek yok

"Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonda iki kupa kazanıyorsunuz. Hem çok mutluyum hem de Hoca'ma çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Fatih Terim'den birçok şey öğrendim. Ama tabii ki en fazla öğrendiğim şey, kendi kabiliyetlerine güvenmen, kendi kabiliyetlerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman. Eğer Fatih Hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok."

Burada mutluyum

"Hoca'mız ciddi bir süre cezalıydı, bizimle beraber değildi. Ama o zamanlarda bile bize verdiği mesajlar ve motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı." Onyekuru, takımda kalmak istediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: Eğer sadece benim kararım olsa tabii ki kalmayı seçerim. Çünkü burada çok mutluyum. Ayrıca önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyorum. İki kulübün alacağı kararı beklemekten başka yapacak bir şey yok benim için. Ben kalmaktan yanayım...

Hazırlık dönemiyle ilgili konuşan Onyekuru "Altı ay ciddi bir sakatlık yaşadım. Geri dönmesi kolay olmuyor. İyi bir tedavi süreci geçirdim. Hazırlık kampına gittiğimizde yüzde 70 hazırdım. Türkiye'de oynadığımız hazırlık maçından önce performansım daha yükseldi. Sezonun ilk maçında yüzde 90'larıma çıktığıma inanıyorum" dedi.

ONYEKURU'DAN İNCİLER

En güzeli oydu

Onyekuru kendisini en çok mutlu eden golün Başakşehir karşısında attığı olduğunu söylerken "Benim için güzel bir anıydı. Güzel bir goldü. O golden sonra şampiyonluk geldi" dedi.

Taraftar inanılmaz

Onyekuru Galatasaray taraftarına hayran. Nijeryalı "Aslında Galatasaray'a gelmeden önce taraftarlarıyla ilgili bilgim vardı. Ama buraya gelince bire bir yakından görme fırsatı yakaladım. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Onlara bir kere daha teşekkür etmek istiyorum devamlı bizim yanımızda oldukları için" dedi.

Ozornwafor iyi stoper

Galatasaray'ın el sıkıştığı Nijeryalı stoper Ozornwafor ile ilgili görüşlerini söyleyen Onyekuru "U20 takımıyla Dünya Kupası'na gitti. Kendisi de tanıdığım bildiğim bir oyuncu. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Genç, potansiyeli olan biri. İyi bir stoper" dedi.

Garry ve Bruma'dan daha hızlıyım

Galatasaray'da sol açıkta muhteşem performans sergileyen Onyekuru, kendisinden daha önce o bölgede görev yapan Bruma ve Garry Rodrigues ile kendini kıyasladı. "Hanginiz daha hızlısınız" sorusuna Onyekuru, "Bence en hızlı olan benim. Bu üçlü arasında değil sadece, ligde de en hızlı olan benim" diye cevap verdi.

(Türkiye)