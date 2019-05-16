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Hem federasyona hem Anderlecht'e ceza

Hem federasyona hem Anderlecht'e ceza

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonu ile Anderlecht Kulübüne para cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Anderlecht'e 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

FIFA, kuralın ihlal edilmesine izin verdiği gerekçesiyle Belçika Futbol Federasyonuna da 230 bin İsviçre frangı para cezası verdi.

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