Helal sana Toprak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.

AKŞAM

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun açılış etabı olan Avustralya’daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi. Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, zaferinin ardından asker selamıyla poz verdi. Genç sporcu, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı. Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından kutlamalara da katılmadı. Toprak Razgatlıoğlu, “Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye’den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.