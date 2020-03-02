Hekimoğlu Trabzon, Hacettepe'yi tek golle yendi

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Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

'Bu bütçe ile çalışmam' 'Bu bütçe ile çalışmam' Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti Ersun Yanal bu sözlerle veda etti Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım' '1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım' Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.