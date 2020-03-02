Hekimoğlu Trabzon, Hacettepe'yi tek golle yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Hacettepe'yi konuk etti. Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Hekimoğlu Trabzon'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Caner Aktaş attı.
Hekimoğlu Trabzon bu galibiyetle TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. 32 puanda kalan Hacettepe ise 12. sırada yer alıyor.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Ali Kandemir xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Osman Baruk xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Batuhan Şen xx, Miraç Acer xx, Onur xx, Bahadir Erol xx, Volkan xx, Samet xx, Abdulkadir Özdemir xx, Ali Aydemir xx (İsmail dk. 68 x), Muhammet Haşim x (Hakan Yavuz dk. 60 x), Ersel Aslıyüksek x (Caner Aktaş dk.60 xx), Taha Balcı xx
Hacettepe: İlksen x, Selim x, Kadir x, Ömürcan x (Ali Eren Daşdemir dk. 89 ?), Eren x, Mustafa x (Çayan dk. 74 x), Ali Eren Karadağ x, Kaan x, Yağız x (Muhammed Barutçu dk. 83 ?), Serdarcan x, Mehmet Can x
Gol: Caner Aktaş (dk. 61) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Samet, Taha Balcı (Hekimoğlu Tracbzon FK), Kadir (Hacettepe)
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