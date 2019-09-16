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  3. Hedef zirve! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Hedef zirve! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Hedef zirve! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Sarı-Lacivertiler, Süper Lig’in 4. haftasında bugün 3 haftada 9 puan toplayan Alanyaspor’a konuk olacak. Sarı Kanarya kazanarak ligin zirvesine yerleşmenin planlarını yapıyor. Emre Belözoğlu ise forma giyemeyecek.

AKŞAM

LİGE iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, bugün Alanya deplasmanından galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu da dinlendirilecek. Fenerbahçe’nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın şans vermesi halinde ilk kez SarıLacivertli formayı giyecek.

OZAN ESKi TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanya karşısında 1-0’lık skorla yaşayan Sarı-Lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan F.Bahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’de milli futbolcu Ozan, bugün eski takımı Alanya’ya karşı mücadele edecek. 24 yaşındaki orta saha, 2018-2019’un ikinci yarısında Alanyaspor’da kiralık olarak forma giymişti.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Roudrigues, Kruse, Vedat Muriç

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