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Hedef Renato Sanchez

Hedef Renato Sanchez

B.Münih’in 21 yaşındaki Portekizli yeteneği Renato Sanchez için eski takımı Benfica, PSG ve F.Bahçe’nin ilgisi var. Abola, en ciddi isteyenin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

AKŞAM

ALMAN devi Bayern Münih, Renato Sanchez’i bu sezon kiralık yollamak istiyor. Münih’te geçtiğimiz sezon istediği şansları bulamayan Renato da daha fazla oynayabileceği bir takımla kariyerini yükseltme arzusunda. Portekiz basınından Abola’daki habere göre; PSG, Benfi ca ve F.Bahçe, Sanchez’i istiyor. Ancak eski takımı Benfi ca ve PSG’de de süre sorunu yaşayacağı, F.Bahçe’nin ise bu iki kulübe göre daha istekli olduğu belirtiliyor. B.Münih’in vereceği yanıt merak konusu oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NIN YILDIZI

Sanchez, Portekiz’in 2016’da kazandığı Avrupa Şampiyonası’nda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2016 yazında Benfi ca’dan 35 milyon euroya Bayern Münih’in yolunu tuttu. 2017 Ağustos’ta ise 8.5 milyon euro kiralama ücretiyle Swansea City’ye geçti. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 17 karşılaşmaya çıktı, 1 gol ve 1 asist üretti. Bunların çoğunda da oyuna sonradan dahil oldu. 6 kez de Şampiyonlar Ligi maçında fırsat bulan Sanhez, 1 gol de orada attı.

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