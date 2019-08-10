Hedef Mahmut

Başakşehir’in Avrupa’daki durumuna göre Mahmut Tekdemir için harekete geçilecek. Ozan Tufan’ın yükselen performansı da önemli bir etken. Bu yüzden acele bir hamle yapılmıyor. Hafta içinde her şey netleşecek.

AKŞAM

FENERBAHÇE ile anılan ön liberolardan gelme ihtimali en yüksek isim şu anda; Mahmut Tekdemir gibi gözüküyor. Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda yer alan Başakşehir’in akıbetine göre bir yol haritası belirledi. Olympiakos’a evinde ilk maçta 1-0 yenilen Başakşehir, salı akşamı Yunanistan’da rövanşa çıkıyor. Olympiakos’un elenmesi halinde bir tur daha var. Tam tersi bir durumda ise Mahmut Tekdemir için iki kulübün yetkilileri masaya oturacak.

STOPERDE DE GÖREV YAPIYOR

Schneiderlin ve Orel Mangala’daki görüşmeler donduruldu. Ozan Tufan’ın yükselen performansı da işlerin ağırdan alınmasını sağladı. Yanal, yönetimden birçok mevkide görev yapabilen oyunculara yönelmelerini söyledi. Mahmut’un merkez orta saha, ön libero ve stoperde de görev yapabilmesi, oyuncuyu cazip kılan etkenler. Ayrıca ligi çok iyi biliyor, uyum sorunu yaşamayacak. Mahmut, Emre Belözoğlu ile Başakşehir orta sahasının ikilisiydi.

MiLLi TAKIM’IN DA YILDIZI

31 yaşındaki Mahmut, son 1.5 senedir de Ay-Yıldızlı takımın değişilmezi. Şenol Güneş, Mahmut’un sisteminde önemli bir yeri olduğunu söylüyor. 2021’e kadar Başakşehir ile mukavelesi süren tecrübeli oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ise 2 milyon euro. Yönetim, 2 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Başakşehir’in Hocası Okan Buruk, futbolcusunun tercihine saygı duyacağını belirtmişti. Olympiakos maçıyla Mahmut’ta durum netleşecek.