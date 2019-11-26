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  3. Hedef Avrupa Ligi! Galatasaray-Club Brugge muhtemel 11'ler

Hedef Avrupa Ligi! Galatasaray-Club Brugge muhtemel 11'ler

Hedef Avrupa Ligi! Galatasaray-Club Brugge muhtemel 11'ler

G.Saray bugün Brugge’yi ağırlıyor. Saat 20.55’te başlayacak mücadeleden Sarı-Kırmızılılar 3 puan alırsa Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek için büyük avantaj sağlayacak.

AKŞAM

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde beklediğini bulamayan Galatasaray, Avrupa Ligi’ne kalabilmek için Club Brugge engelini geçmek zorunda zorunda. Ligde de isteneni veremeyen Cim-Bom için bir nevi moral maçı da olacak karşılaşma, Galatasaray’ın sahasında olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan Galatasaray Avrua Ligi için galibiyet çıkarmaya çalışacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray’da çok sayıda eksik bulunuyor. SarıKırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao, Florin Andone, Luyindama, Babel ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve  Jimy Durmaz  Devler Ligi kadrosunda yok. Fatih Terim, kadroya altyapıdan destek yapacak. Grubun diğer maçında R.Madrid, leyen PSG’yi ağırlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Ömer, Lemina, Emre Mor, Belhanda, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Odilon, Deli, Ricca, Mechele, Alvarez, Diatta, Vanaken, Rits, Dennis, Okereke


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