Hedef 8'de 8

Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.

AKŞAM

GALATASARAY, ligde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-Kırmızılı takım, 23. haftayı lider Başakşehir’in bir puan gerisinde kapattı. Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı, 10’unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 0-0 sona ermişti. Süper Lig’deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

ÇOK GOL ATIP YEMİYORLAR

Sarı-Kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek.

ASLAN ÜSTÜN!

G.SARAY ile Gençlerbirliği 96. randevuya çıkacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Sarı Kırmızılılar’ın galibiyetlerde 51-23, atılan gollerde de 161-101 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da yapılan müsabakalarda Galatasaray 32, Gençlerbirliği 7 galibiyet aldı.