Hedef 7. duble

AKŞAM

ZİRAAT Türkiye Kupası’nı kazanan G.Saray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda sezonu iki kupayla tamamlayacak. Galatasaray, tarihinde 6 kez ‘duble’ yaptı. Son 5 çifte kupa başarısından 4’ünü Galatasaray elde etti. Türk futbol tarihinde 13 sezonda 4 farklı takım hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.

TERİM, ÖZYAZICI’YI GEÇECEK

Teknik Direktör Fatih Terim, şampiyon olmaları durumunda en fazla ‘duble’ yapan teknik adam unvanını ele geçirecek. Galatasaray’ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da bu sevinci yaşaması halinde, Trabzonspor’un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 “duble”si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı’yı geride bırakacak.