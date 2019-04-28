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Hedef 3 kupa

Hedef 3 kupa

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı işaret etti.

AKŞAM

LİGDE şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Yeni Malatyaspor’u eleyerek adını fi nal yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrasında dönüş uçağında 2 değil 3 kupa hedefi belirledi. Galatasaraylı yöneticiler ve camianın önde gelen isimleri ile Yeni Malatyaspor maçı dönüşünde sohbet eden tecrübeli teknik adamın, “3 kupayı birden alacağız” dediği öğrenildi. Terim’in bu sözleri ise Sarı-Kırmızılılar’ı mutlu ederken yöneticiler, ”Size ve Galatasaray’a 3 kupa çok yakışır hocam” yanıtı verdi

DERBİ PAZAR!

SÜPER Lig’de 31. haftada Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. TT Stadı’nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00’daki derbi belki de kaderi belirleyecek.

BORSANIN ŞAMPiYONU

BORSADA işlem gören kulüpler arasında 928,8 TL’lik piyasa ile değeri ile Galatasaray Sportif A.Ş rakiplerini çok gerilerde bıraktı. Mali ve Sportif alandaki başarılarıyla, Yatırımcısına sene başından bu yana %41 kazandıran Sportif A.Ş hisseleri, Nisan ayı içerisinde de yaklaşık %70 artış göstererek kazandırmaya devam etti.

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