'Hazırız, kazanacağız'

AKŞAM

F.BAHÇE derbisine hazırlanan G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, “Derbiyi herkes kazanmak ister. Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı. Sakatlığı bulunan Belhanda hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Belhanda derbide oynamayı çok istiyor. Antrenmanın başında hemen maskesiz çıktı. Maskesi de hazır” dedi.

DEĞMEZDi, CEVAP VERMEDiM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Sicili bozuk’ açıklamaları ile ilgili Fatih Terim, “Ali Koç’un açıklamalarına İstanbul’da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim” dedi. Yardımcılarıyla ilgili bir soruya ise Fatih Terim, “Geçen sene ve bir önceki sezon şampiyon Galatasaray’dı. Yardımcılarım o zaman da vardı. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır” ifadelerini kullandı.

TRiBÜNDE OLMAK ÇOK ZOR

Terim, Malatya beraberliği ile ilgili “Maçlarda farkı 1’de tutmamak lazım. 1 fark önde veya geride iseniz galip veya mağlup diyemezsiniz. Rahat olmamız için 2 fark yapmamız lazım. 2 fark her zaman iyidir. Çünkü siz büyük takımsınız” dedi. Deneyimli çalıştırıcı aldığı cezalarla ilgili “Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçı tribünde takip etmek beni üzüyor. Üzülmenin dışında da, takıma faydalı olacağım yerde olmamak rahatsız edici oluyor” ifadelerini kullandı.