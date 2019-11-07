Haydi 51 olsun

AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Rusya’nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 133. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 50 galibiyet aldı, 48 kez mağlup oldu. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Avrupa sınavlarında rakip fi leleri 171 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 177 gol gördü. Karadeniz ekibi UEFA Kupası’nda ise 85. maçına çıkacak. Fırtına, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. 115 gol atıp, 113 gol yedi.