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Haydar Yılmaz: Sural Türk gibiydi

Haydar Yılmaz: Sural Türk gibiydi

Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, Josef Sural'ın ölümü sonrasında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'un kaptanı Haydar Yılmaz, Josef Sural'ın ölümü sonrasında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki file bekçisi, "Konuşmak çok zor. Ben de herkes gibi şoktayım. Sabaha kadar uyumadım. İzmir'e döndüm. Alanya'da değilim. İlk uçakla gideceğim, keşke orada olabilseydim. Takımımızda yeri çok ayrıydı. İçimizden biri gibiydi, Sural Türk gibiydi adeta. Gerçekten şaka gibi, inanamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelseydi, kader böyleymiş." dedi

Kazada diğer arkadaşlarının durumuna değinirken, "Takım arkadaşlarımla konuştum, psikolojik olarak çok yıpranmışlar, hiç iyi değiller, bunu söyleyebilirim. Biz büyük bir aileyiz nasıl yapacağız bilmiyorum ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" sözlerini kullandı.

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