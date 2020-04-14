Hayat çok karanlıktı

AKŞAM
Fırtına’nın Norveçli golcüsü Sörloth, “fotbollskanalen.se” sitesine konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, “Bodo Glimt’te oynarken küme düşüyorduk ve ben oynama şansı bulamıyordum. Hayata çok karamsar bakıyordum. Ligdeki en kötü takımda bile oynayamıyorsam ne yapacaktım! Bodo’da bir apartmanda oturuyordum. Menajerimi, babamı ve Rosenborg’u aradım. Trondheim’e tekrar dönmeyi istiyordum” açıklamasında bulundu. Sörloth, “Neyse ki yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladım ve başarılı oldum. Maçları tekrar kazanmaya başladık. Sezonun geri kalanında da başarılı olduk. Sonrasında üst üste transferler yaptım” dedi. Haberde Sörloth’un, Crystal Palace tarafından kiraya verildiği Trabzonspor’da tekrar doğduğu ve şu anda Avrupa’nın dev kulüplerinin kendisini istediği vurgulandı. Norveçli’nin Almanya veya İspanya’ya gideceği belirtildi.
HATALI KARAR VERDİ
Crystal Palace’ın Norveçli eski futbolcusu Brede Hangeland, “Teknik Direktör Hodgson’a şimdi sorsanız ‘Sörloth’u istiyor musun?’ diye ‘Elbette istiyorum’ diyecek. Çünkü Trabzon’a verilmesi yanlış karardı. Artık çok geç” dedi.
YAPAY BİR LİG İSTEMİYORUZ
Öte yandan Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, “Kimin şampiyon olup, kimin düşeceği sahada belli olmalı. Yapay bir lig istemiyoruz” diyerek Premier Lig’in oynanması gerektiğini savundu.
Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.
Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.