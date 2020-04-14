Hayat çok karanlıktı

Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.

AKŞAM

Fırtına’nın Norveçli golcüsü Sörloth, “fotbollskanalen.se” sitesine konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, “Bodo Glimt’te oynarken küme düşüyorduk ve ben oynama şansı bulamıyordum. Hayata çok karamsar bakıyordum. Ligdeki en kötü takımda bile oynayamıyorsam ne yapacaktım! Bodo’da bir apartmanda oturuyordum. Menajerimi, babamı ve Rosenborg’u aradım. Trondheim’e tekrar dönmeyi istiyordum” açıklamasında bulundu. Sörloth, “Neyse ki yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladım ve başarılı oldum. Maçları tekrar kazanmaya başladık. Sezonun geri kalanında da başarılı olduk. Sonrasında üst üste transferler yaptım” dedi. Haberde Sörloth’un, Crystal Palace tarafından kiraya verildiği Trabzonspor’da tekrar doğduğu ve şu anda Avrupa’nın dev kulüplerinin kendisini istediği vurgulandı. Norveçli’nin Almanya veya İspanya’ya gideceği belirtildi.

HATALI KARAR VERDİ

Crystal Palace’ın Norveçli eski futbolcusu Brede Hangeland, “Teknik Direktör Hodgson’a şimdi sorsanız ‘Sörloth’u istiyor musun?’ diye ‘Elbette istiyorum’ diyecek. Çünkü Trabzon’a verilmesi yanlış karardı. Artık çok geç” dedi.

YAPAY BİR LİG İSTEMİYORUZ

Öte yandan Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, “Kimin şampiyon olup, kimin düşeceği sahada belli olmalı. Yapay bir lig istemiyoruz” diyerek Premier Lig’in oynanması gerektiğini savundu.