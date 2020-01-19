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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 08:00

'Hayallerimin dışında'

'Hayallerimin dışında'

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Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

AKŞAM

VEDAT Muriqi’in peşinde olduğu iddia edilen Burnley’de Teknik Direktör Sean Dyche’den açıklama geldi. Kosovalı forvetin maliyetini karşılayamayacaklarının altını çizen Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil, birçok başka şeyinde mümkün olmadığı gibi ama bu kesinlikle mümkün değil. Bu hikayenin çok güçlü olduğundan emin değilim. 20 milyon euro, 25 milyon euro gibi rakamlar, benim hayallerimin dışında...Kağıt üzerinde transfe kolay ancak, futbol dünyasında o kadar kolay değil. Ben her konuda yardımcı olacak bir oyuncu isterim fakat bunu bulmak da kolay değil”ifadelereni kullandı. Vedat, bu sezon F.Bahçe’de gösterdiği performansla Avrupa’da adından sıkça söz ettiriyor.

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