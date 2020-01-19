AKŞAM
VEDAT Muriqi’in peşinde olduğu iddia edilen Burnley’de Teknik Direktör Sean Dyche’den açıklama geldi. Kosovalı forvetin maliyetini karşılayamayacaklarının altını çizen Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil, birçok başka şeyinde mümkün olmadığı gibi ama bu kesinlikle mümkün değil. Bu hikayenin çok güçlü olduğundan emin değilim. 20 milyon euro, 25 milyon euro gibi rakamlar, benim hayallerimin dışında...Kağıt üzerinde transfe kolay ancak, futbol dünyasında o kadar kolay değil. Ben her konuda yardımcı olacak bir oyuncu isterim fakat bunu bulmak da kolay değil”ifadelereni kullandı. Vedat, bu sezon F.Bahçe’de gösterdiği performansla Avrupa’da adından sıkça söz ettiriyor.
VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.
Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, “Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum” dedi.
F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.
Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.
G.Saray ve F.Bahçe, Napoli’nin Alman futbolcusu için karşı karşıya geldi.
“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”